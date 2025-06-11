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Diyarbakır’da Eczacı Ölüm Olayı Gerçekleşti

DİYARBAKIR’DA EDEA DAVASI

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, maaşını alamadığını öne süren eski çalışan, bir eczacıyı öldürdü. Olay, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak’ta gerçekleşti. Eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, eski çalışanı M.M. ile maaş meselesi yüzünden tartıştıktan sonra silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntülerle belirledi. M.M., saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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