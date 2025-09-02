Diyarbakır’da Eğitim Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI TOPLANTISI

Diyarbakır’da yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti ve Valilik Hevsel Salonu’nda gerçekleştirildi. Açıklamalara göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları detaylı bir şekilde tartışıldı. Vali Zorluoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı geçmesi için iyi dileklerini iletti.

EĞİTİM KONUSU EN ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Vali Zorluoğlu, “Eğitim ve çocuklarımızın geleceğe hazırlanması meselesi, valilik olarak en öncelikli gündemimizdir. Bugüne kadar mesaimizin önemli bir bölümünü eğitim konularına ayırdık, bu yıl da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Çocuklarımızın geleceği için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bir öğrencimizin dahi zarar görmesine tahammülümüz yoktur” sözleriyle çocukların güvenliğine dikkat çekti.

Zorluoğlu, eğitim dönemi başlamadan önce okulların düzen, temizlik ve hijyen açısından eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerektiğinin altını çizdi ve öğrencilerin güvenliği ve sağlığının öncelikli konu olduğunu belirtti. Ayrıca, ders kitaplarının 8 Eylül’de öğrencilerin sıralarında bulunacağını açıklayan Zorluoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen temizlik ve kırtasiye ödeneklerinin hızlı bir şekilde kullanılarak eksiklerin giderileceğini duyurdu.

AİLE YILI’NIN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı”na da değinen Vali Zorluoğlu, okulların ailelerle en yoğun etkileşimde bulunan kurumlar olduğunu belirtti. Veli ve okul iş birliğini artıracak etkinliklerin önemine dikkat çekti. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.