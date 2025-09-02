Diyarbakır’da Eğitim Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Diyarbakır’da yeni eğitim öğretim yılına dair değerlendirmeler yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, Valilik Hevsel Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamlı bir biçimde ele alındı. Vali Zorluoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, eğitim ve çocukların geleceğe hazırlanmasının valiliğin öncelikli gündem maddesi olduğunu ifade etti.

EĞİTİM KONUŞULDU

Zorluoğlu, “Bugüne kadar mesaimizin önemli bir bölümünü eğitim konularına ayırdık, bu yıl da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah aksaklıkların en aza indiği, huzurlu ve verimli bir eğitim dönemi olur. Çocuklarımızın geleceği için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bir öğrencimizin dahi zarar görmesine tahammülümüz yoktur. Çocuklarımızın can güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Okulların düzen, temizlik ve hijyen açısından eksiksiz bir biçimde hazırlanmasının gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, öğrencilerin güvenliğinin ve sağlığının en önemlisi olduğunu belirtti. Kendisi ayrıca, ders kitaplarının 8 Eylül’de öğrencilerin sıralarında hazır olacağını açıkladı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen temizlik ve kırtasiye ödeneklerinin hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayarak eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.

AİLE YILI’NA VURGU YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Aile Yılı”na da değinen Vali Zorluoğlu, okulların ailelerle yoğun temasta bulunan kurumlar olduğunu hatırlatarak, veli ve okul iş birliğini artırmak adına etkinliklerin önemini vurguladı. Toplantı, katılımcıların düşüncelerini ve önerilerini iletmeleriyle sona erdi. Bu önemli toplantıya, Vali Yardımcıları Murat Yıldız ile Batuhan Taşgın, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hüsamettin Ürkmez, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.