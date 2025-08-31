Diyarbakır’da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI

Diyarbakır’da ehliyetsiz bir sürücü olan 16 yaşındaki Nurullah A.’nın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Siverek Caddesi ile Avşin Caddesi’nin kesişiminde bir otobüs ve elektrik direğine çarptı. Bu trajik kazada, 13 yaşındaki kuzeni Velat A. hayatını kaybetti, sürücü Nurullah A. ağır yaralandı. Nurullah A.’nın kullandığı otomobil plakası tespit edilemeyen bir araçtı.

YARALILAR HALA İHTİYAÇ DUYUYOR

Kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbar sonucunda sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi gören hastalar arasında bulunan Velat A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. Velat A.’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, kırsal Serap Gözeli Mahallesi’nde defnedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ehliyetinin olmadığı anlaşılan Nurullah A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya dair başlatılan soruşturma sürüyor.