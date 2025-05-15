Diyarbakır’da Elektrik Altyapısı İhalesi Yapılıyor

DİYARBAKIR’DA YENİ ELEKTRİK ALTYAPISI İHALESİ

Diyarbakır’da elektrik altyapısının iyileştirilmesi için önemli adım atıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. İhaleye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan “1. Etap ve 2. Etap Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” damgasını vuruyor.

İHALE DETAYLARI VE TARİHİ

Bu proje, birim fiyat esası ile ihale edilecek ve her bir birim fiyat için indirim yapılması gerekecek. Proje için belirlenen geçici teminat bedeli 6 milyon 761 bin 365 lira 82 kuruş olarak belirlendi. İhalenin gerçekleştirileceği tarih ise 3 Haziran Salı günü saat 10.00. Yer olarak ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara’daki yeni hizmet binası kullanılacak.