Diyarbakır’da Elektrik Çarpması Olayı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ADRES

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, 9 Eylül akşam saatlerinde üzücü bir ölüm vakası yaşandı. 22 yaşındaki Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zemin üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti.

PERVİN ALTAŞ’IN TRAJİK DURUMU

Altaş, keçiye dokunduğu anda elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Aile bireylerinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Pervin Altaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYIN SONRASINDAKİ GİDİŞAT

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, keçinin de elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.