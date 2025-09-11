Haberler

Diyarbakır’da Elektrik Çarpması Olayı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ADRES

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, 9 Eylül akşam saatlerinde üzücü bir ölüm vakası yaşandı. 22 yaşındaki Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zemin üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti.

PERVİN ALTAŞ’IN TRAJİK DURUMU

Altaş, keçiye dokunduğu anda elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Aile bireylerinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Pervin Altaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYIN SONRASINDAKİ GİDİŞAT

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, keçinin de elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.