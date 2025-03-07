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Diyarbakır’da Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıldı

DİYARBAKIR’DA EMNİYET KEMERİ UYARILARI

Diyarbakır’da trafik polisleri, şehirlerarası otobüs terminalinde sürücüler ve yolculara “emniyet kemeri” hakkında uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, otobüslerin emniyet standardına uygunluğunu sağlamak amacıyla görevlendirilmiş ekip ve personel görev aldı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, yolcular ve sürücüler için özellikle emniyet kemeri kullanımı üzerine eğitim çalışmalarını hayata geçirdi. Bu aktiviteler, toplumda güvenli yolculuk bilincini artırmayı hedefliyor. Trafik güvenliğine dair bilinç oluşturmak, yaralanma ve kaza risklerini azaltmak açısından kritik bir öneme sahip.

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