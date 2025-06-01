Diyarbakır’da Ermeni Kilisesi Ayini Yapıldı

DİYARBAKIR’DA AYİN DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da, Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin isim günü etkinliği kapsamında bir ayin gerçekleştirildi. Merkez Sur ilçesinde bulunan kilisede düzenlenen bu özel ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. Ayinde, İncil’den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi ve dua edilerek mumlar yakıldı.

Ayin sonrasında basın mensuplarına hitap eden Maşalyan, Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde 38 Ermeni kilisesinin bulunduğunu fakat yalnızca 20 din adamının görev yaptığını ifade ederek, bu sayının yetersiz olduğunu vurguladı. Daha fazla din adamı yetiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

BARIŞ VE UCUZ SAĞLAMANIN YAŞAMSAL ÖNEMİ

Bir gazetecinin “Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili sorduğu soruya Maşalyan şu şekilde yanıt verdi: “Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor, her şey kurak kalıyor, ot bitmiyor. Dolayısıyla barış ile beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler, sorunlar çözülebilir.” Bu süreci bir umut olarak gördüklerini ekleyen Maşalyan, insan var oldukça bu umudun şehirlerde hep yeşereceğini belirtti. “İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararına. Barış, esenlik, dostluk ve kardeşlik olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.