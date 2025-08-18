Diyarbakır’da Eşiyle Tartışan Adam Yaraladı

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’da yaşanan bir olayda, bir adam tartıştığı eşi kendisinden kaçmaya çalıştı. Kadın taksiye binmek isterken, kocası silahla ateş açtı. Bu çirkin olayda, silahın hedefi olan kadın ve taksici yaralanırken, koca da intihar girişiminde bulundu.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, olay merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak’ta gerçekleşti. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen çift arasında çıkan tartışmanın şiddetlileşmesi üzerine kadın, kocasından kaçmak istedi. Ancak, arkasından ateş eden koca, kadının taksiye binmesine engel oldu.

MÜDAHALE VE DURUM

Olayın ardından durumun ciddiyeti fark edilerek polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehrin hastanelerine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kadının yakınları olayın etkisiyle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.