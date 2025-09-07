Diyarbakır’da Festivalde Modifiye Araçlar Sergilendi

DİYARBAKIR’DA MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARI BULUŞUYOR

Diyarbakır’da düzenlenen “Tuning Fest Diyarbakır 2025”, farklı şehirlerden modifiye araç tutkunlarını bir araya getiriyor. Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park’ta gerçekleştirilen festivalde, Diyarbakır ile birlikte ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar, modifiye araçlarını sergiliyor. Farklı marka ve modellerdeki araçlar, sundukları aksesuar ve ses sistemleriyle ilgi odağı oluyor. Festivalde vatandaşlar, beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirerek eğlenceli anlar yaşıyor.

FESTİVAL ORGANİZATÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Festivalin organizatörü Mehmet Beşir Yalçın, AA muhabirine etkinliğin Diyarbakır’da ilk kez düzenlendiğini belirtiyor. Festival alanında toplamda 150 araç ve 10 motosikletin sergilendiğini ifade eden Yalçın, “Birbirinden güzeller ve ayrı ayrı emek var. Arkadaşlarımız bunları kendileri yaptı ve biz de bunu burada sergiliyoruz.” diyor. Yalçın, 17 ilden araç sahiplerinin katıldığını ve hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından büyük bir yoğunluk yaşandığını vurguluyor. Gelecek yıllarda festivalin kapsamını genişletmeyi planladıklarını da sözlerine ekliyor.

ETKİNLİĞE KATILANLARDAN GÖRÜŞLER

İstanbul’dan etkinliğe katılan Harun Karabulut, 3 yıldır profesyonel olarak yarışlara katıldığını ve güvenli pistlerde çalışmalarını sürdürdüğünü aktarıyor. Karabulut, “Diyarbakır’da ilk defa festival düzenlendiği için arabamı da getirdim. İlgi çok büyük. Drift yapanların sokaklardan uzak durmalarını, bunun için yarış pistlerini tercih etmelerini tavsiye ediyorum.” şeklinde konuşuyor. Modifiye aracıyla festivale katılan Uğur Aykut ise katılımın yoğun olduğunu belirtiyor ve her yıl modifiye araç festivali düzenlenmesinin ilgi göreceğine inandığını ifade ediyor.