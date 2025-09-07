Diyarbakır’da Filistin’e Destek Açıklaması Yapıldı

DİYARBAKIR’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Diyarbakır’da, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının liderliğinde, Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde buluşan katılımcılar, sürekli tekbir getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NA DESTEK

Grup adına konuşan Recep Doğru, “İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44’ten fazla ülkeden gelen destekle yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nu saygıyla selamlıyoruz.” dedi. Doğru, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tepkisini ifade ederek, “İnsanlık onurunu yüklenen Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıkmıştır. Bu filo, vicdanın, hakkın, cesaretin ve mazlumların yanında yer almanın şerefine nail olmuştur. Direniş filosu, zalimlerin karşısında dik durma, despotların zulmüne son verme, direnişin safında yer alma hareketidir.” diye belirtti.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana, çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce sivilin de yaralandığını ifade eden Doğru, “Küresel Sumud Filosu, Gazze’nin sesi olmaya, nefesine nefes katmaya çalışıyor.” şeklinde konuştu.