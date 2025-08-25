Diyarbakır’da Freni Çekilmeyen Araç Çarptı

DİYARBAKIR’DA KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, el freni çekilmeyen bir otomobilin duvara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu kaza, ilçenin kırsal Sağdıçlı Mahallesi’nde bulunan Değirmentepe Küme Evleri’nde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak duvara çarptı.

KAZA ANINDA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı görüldü, ancak kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kapısının açık olduğu ve bir süre sonra kayarak duvara çarptığı anlar yer aldı.