Diyarbakır’da Freni Çekilmeyen Araç Çarptı

DİYARBAKIR’DA KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, el freni çekilmeyen bir otomobilin duvara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu kaza, ilçenin kırsal Sağdıçlı Mahallesi’nde bulunan Değirmentepe Küme Evleri’nde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak duvara çarptı.

KAZA ANINDA YARALANAN OLMADI

Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı görüldü, ancak kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kapısının açık olduğu ve bir süre sonra kayarak duvara çarptığı anlar yer aldı.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

