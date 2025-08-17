Diyarbakır’da Gazze’ye Destek Protestosu

PROTESTOLAR DİYARBAKIR’DA YER ALDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak Diyarbakır’da bir protesto düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın öncülüğünde, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, sık sık tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak sesini duyurdu.

Grup adına bir açıklama yapan İsmail Dalkılıç, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de meydana gelen olayların sadece Gazze’nin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Dalkılıç, “Siyonist rejimin Gazze soykırımında en az 60 bin kişinin hayatını kaybettiği” bilgisini paylaştı. Ayrıca, savaş suçlarını dünyaya duyurmaya çalışan 238 gazetecinin de bu süreçte yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Dalkılıç, İsrail’in açlığı bir soykırım silahı olarak kullandığını vurgulayarak, “Açlıktan dolayı her gün çocuk, kadın ve siviller şehit olmaktadır” dedi.

Dalkılıç, açlıktan kaynaklanan mağduriyetin ciddiyetine dikkat çekerek, “Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 110’u çocuk olmak üzere en az 251 masum insan açlıktan şehit olmuştur” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İşgal rejiminin soykırım ve aç bırakma vahşeti nedeniyle 100 binden fazla bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır” şeklinde konuştu. Bu trajediye uluslararası toplum ve devletlerin derhal müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Dalkılıç, Gazze’de sınır kapılarının ön koşulsuz ve derhal açılması gerektiğini belirtti.

Dalkılıç, “Gazze’ye gıda, ilaç, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardım derhal ulaştırılmalıdır” diyerek acil ihtiyaçlara dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’e destek sağlayan ürünlerin boykotuna devam edilmesi gerektiğini de ifade etti. Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.