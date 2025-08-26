Diyarbakır’da Gece Çatışma Oldu! Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

GECEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KENTTE PANİK YARATTI

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Feritköşk Mahallesi’ndeki Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, şehirde endişe ve panik yarattı. İkisi arasında husumet olduğu belirtilen iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Otomobillerinden inen kişiler, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

YARALANANLAR VE KAYBEDİLENLER

Çatışma sonucunda kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİSİN OPERASYONU VE İNCELEMELERİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi buldu. Bölgede ayrıca birçok boş kovan bulundu. Olaya karışan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.