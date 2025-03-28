Diyarbakır’da Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, ekmek, unlu mamuller, sade pide, tatlı ve pasta üretimi yapan işletmelere öncelikli denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Ramazan ayı boyunca artırılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uyumu titizlikle inceleme altında olduğunu ifade etti.

Alet ve ekipman temizliği, kişisel hijyen, depolama ve muhafaza şartları ile gıda üretiminde kullanılan hammaddelerin detaylı bir şekilde kontrol edildiğini belirten Alan, denetimlerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, işletmeleri bilgilendirici ve iyileştirici bir yaklaşımla yapıldığını aktardı. Ramazan ayında değişen tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurularak unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri, tatlılar, şekerleme, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten ve satan işletmelere yönelik resmi denetimlerin yoğunlaştırıldığını ekledi.

Alan, “Ayrıca, ‘Ramazan paketi’ adı altında satılan ve farklı gıda ürünlerini içeren paketleri satan iş yerlerinde, paket içeriğindeki gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor” dedi. Denetimlerde işletmelerin faaliyet alanlarının resmi belgelerle uyumlu olup olmadığının da doğrulandığı bilgisini vererek, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerine yakın lokanta ve restoranlarda da denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Ayrıca, pastacılık ürünleri, şekerleme satış noktaları ve tatlı üretimi yapan yerlerin detaylı incelemeden geçirildiği vurgulandı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şekerleme ve çikolata üretimi ile satışı yapan işletmelerde, ürünlerin satış şartları, içerikleri ve hijyen standartlarının denetlendiğine dikkat çeken Alan, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini duyurdu.