Diyarbakır’da Gizli Çekim Yapan Kişi Yakalandı

KADINLARIN GİZLİ ÇEKİMİ YAPILDI

Diyarbakır’da, kadınların fotoğraflarını ve videolarını gizlice çeken bir kişinin sosyal medyada bu görüntüleri paylaşması sonrası operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları dikkate alarak çalışmalara başladı. Bu çalışma ile gizli çekimleri yapan ve paylaşımda bulunan kişinin tespit edilmesi hedeflendi.

ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Polis, kimliğini belirlediği Ş.K.’yi evine gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, paylaşım yaptığı fotoğraf ve videoların bulunması dikkat çekti. Ş.K, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti ve işlemlerinin ardından adli merciler tarafından tutuklandı.