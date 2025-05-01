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Diyarbakır’da Gök Gürültülü Yağış Olacak

SOĞUK HAVA DALGASI DİYARBAKIR’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde uyarısıyla bilinen soğuk hava dalgası, Diyarbakır’da da etkisini hissettiriyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen güncel raporları dikkatle takip ediyor.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU DETAYLARI

2 Mayıs Cuma günü Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Dışarı çıkmayı planlayanlar, güncel hava durumu tahminlerini inceliyor. Meteoroloji verilerine göre yarın Diyarbakır genelinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. 2 Mayıs 2025 Cuma için hava durumu verileri şöyle:

– En yüksek sıcaklık: 22°C
– En düşük sıcaklık: 12°C
– Hissedilen sıcaklık: Yaklaşık 17°C
– Nem oranı: %72
– Rüzgar hızı: 6 km/s (güneybatı yönünden)
– Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

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