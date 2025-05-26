Diyarbakır’da Güran Cezası Onandı

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye’yi derinden etkileyen bir cinayet davasında, ilk derece mahkemenin verdiği cezaları onayladı. Kararda, “İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme suçunu işlediklerine dair 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/2 maddesi uyarınca yeterli delil elde edilen şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırılmalarına, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylem esnasında ve sonrasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak mahkemenizce haklarında TCK 62. maddesinin tatbikine yer olmadığına” denildi. Öldürülme vakasına karışan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

BİR KAYIP KIZIN TRAJEDİSİ

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu. Narin’in cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içinde taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş olarak bulundu. Olayın ardından, komşusu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın birlikte cinaye işlediklerine hükmetti.

Cinayetle ilgili bir diğer dava ise suçluyu kayırma suçundan açılmıştı. Bu davada 6’sı tutuklu olmak üzere 15 sanık yer alıyordu. Sanıklardan üçü çocuk olduğu için onlar için ayrı bir iddianame hazırlandı. Ancak daha sonraki aşamada iki dava dosyası birleştirildi.

SANIKLARIN DAVRANIŞLARI

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları tespit edildi. Ayrıca, soruşturmaya müdahale etmek amacıyla köyde yangın çıkardıkları belirtildi. Bölgedeki jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri de kaydedildi.