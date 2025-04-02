Diyarbakır’da Hava Durumu ve Detaylar

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİ GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Diyarbakır’da da etkisini hissettiriyor. Dış mekanlara çıkmadan önce hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını dikkatle takip ediyor. Diyarbakır’da bu tarihte hava durumu nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl değişecek? İşte, Diyarbakır için güncel hava tahminleri ve detaylar.

DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için sağladığı hava durumu tahminlerinde Diyarbakır’da parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörüyor. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Özellikle Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak şiddetli olmasının mümkün olduğu tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise en yüksek 19°C, en düşük ise 10°C civarında olacağı öngörülüyor.

RÜZGAR VE NEM ORANI

Diyarbakır’daki rüzgâr, güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Havanın nem oranının yaklaşık %65 olması bekleniyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yaşanacak toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Diyarbakır’da hava durumu detayları bu şekilde şekilleniyor.