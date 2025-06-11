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Diyarbakır’da Hava Sıcak Ve Bulutlu

DIYARBAKIR’DA HAVA DURUMU ETKİSİ

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Diyarbakır’da da kendini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını dikkatle izliyor. Peki, bu günde Diyarbakır’da hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar yükselecek mi? İşte Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar.

HAVANIN ISISINA DİKKAT

Bugün, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Diyarbakır’da hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu olarak geçiyor. En yüksek sıcaklık 39°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olarak kaydediliyor. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 35°C civarında. Nem oranı %19 seviyelerinde iken, rüzgar hızı ise 17 km/s olarak ölçülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Diyarbakır için önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri merak ediliyor. Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalınacağı düşünülüyor. Hava durumunun seyriyle ilgili eğilimler ve detaylar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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