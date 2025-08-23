Haberler

Diyarbakır’da Hava Sıcaklığı 48 Derece

DİYARBAKIR’DA YAZ SICAKLIĞI ETKİSİ

Diyarbakır’da hava sıcaklıkları 48 dereceyi buldu. Yetişkinler tarihi camilere girerek serinlemeyi tercih ederken, çocuklar süs havuzlarında eğlenmeyi seçti. Kentteki bu yüksek sıcaklık nedeniyle birçok kişi evlerinden çıkmazken, cadde ve sokaklar çoğunlukla ıssız kaldı. Dışarı çıkanlar ise serinlemek için çeşitli yollar aradı. Birçok kişi park ve bahçelere gitmeyi tercih ederken, bazıları da Surlar bölgesinde yer alan tarihi Ulu Cami’ye sığındı.

ÇOCUKLAR HAVUZDA SERİNLEMEYİ SEÇİYOR

Aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı’nda çocuklar, süs havuzunda serinleyerek yazın tadını çıkarıyor. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu sıcak hava, hem yetişkinlerin hem de çocukların serinleme yöntemlerini etkiliyor.

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

