Diyarbakır’da Hava Uçuş Eğitimi Başladı

DİYARBAKIR’DA BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Diyarbakır’da 13 yıl boyunca nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu tutku yüzünden evini, araçlarını ve iş yerini satıp pilot lisansı alarak tek motorlu uçak sahibi oldu. Bismil ilçesinde babasından kalan nalbur dükkanını yöneten, lise mezunu ve 3 çocuk babası olan Tekin (43), dostlarının teşvikiyle katıldığı yamaç paraşütü etkinliği ile havacılığa olan ilgisini artırdı. Ailesinin destekleriyle bu tutkuyu mesleğe dönüştürmek için harekete geçen Tekin, Dicle Üniversitesi’nde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

KARAR BAŞLANGICI VE ZORLU YOLCULUK

Evini, aracını ve iş yerini satarak elde ettiği gelirle ticari pilot lisansı, yurt dışında dil eğitimi ve tek motorlu uçak satın alan Tekin, 13 yıllık bir sürecin ardından ilk ticari uçuşlarını farklı illerde gerçekleştirmeye başladı. Seyahat, tanıtım, turizm gibi çeşitli organizasyonlar için uçuşlar yapan Tekin, artık hayallerini gerçekleştirmiş bir pilot.

Fırat Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütü ile süzülürken gökyüzünün getirdiği heyecanın farkına vardığını belirtti. Pilot olma sürecini araştırdığını ve sürecin maddi ve manevi açıdan zorlu olduğunu vurguladı. “Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım.” diyen Tekin, pilotaj sürecinin kolay olmadığını ifade etti.

Pilot olmakla birlikte hem bölgesel turizme katkıda bulunmanın hem de havacılığa hizmet etmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Tekin, “Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değer.” dedi. Tek motorlu uçağıyla yaklaşık 6 ay önce turistik gezilere ve yolcu taşımacılığı yapmaya başladığı bilgisini veren Tekin, hafif hava araçları kullanımında pilotluk eğitimi almak için de çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Eğitimlerini tamamladığını ifade eden Tekin, bir uçuş okulu açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmenin muazzam bir duygu olduğunu dile getirirken, “Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı.” şeklinde konuştu.