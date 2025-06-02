Diyarbakır’da Hayvan Pazarında Sahte Para Eğitimi

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİ SAHTE PARA UYARISI YAPIYOR

Diyarbakır’da Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarını ziyaret eden polis ekipleri, satıcılara sahte parayı ayırt etme konusunda bilgilendirme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, şehir merkezinin kurban pazarlarını gezdi. Bu ziyaretlerin bir parçası olarak, Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası’na da gelen ekipler, kurban satıcılarıyla görüştü.

Ekipler, görüşmeler sırasında satıcılara gerçek ve sahte paranın ayırt edilmesine ilişkin bilgiler verdi ve bu konuda çeşitli uyarılarda bulundu. Ayrıca, hayvan satıcılarına konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıttılar. Hayvan satıcılarından Mesut Tekok, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin sahte para konusundaki çalışmalarının faydalı olduğunu dile getirdi. Uygulamadan memnun kaldıklarını belirten Tekok, “Hayvan pazarında para sirkülasyonu çok oluyor. O yüzden uygulamanın sık yapılmasını isteriz.” dedi.

Başka bir hayvan satıcısı Hüseyin Kahraman ise polisin sahte para uyarılarını önemli bir çalışma olarak değerlendirdiğini ifade etti. Kahraman, bu uygulamanın ardından sahte paraya karşı daha dikkatli olacaklarını dile getirdi. Bu tür bilgilendirmelerin, hayvan pazarındaki güvenliği artırarak satıcıların daha iyi bir ticaret yapmalarını sağlayabileceği düşünülüyor.