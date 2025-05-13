Diyarbakır’da Hemşireler Günü Etkinliği Düzenlendi

DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle özel bir etkinlik organize etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlıyordu. Protokol konuşmalarının ardından “Yılın Hemşiresi” ödülüne plaket takdimi gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde “Sağlık Sektöründe Duygu ve Davranışlarımızın Patronu Olmak” başlıklı bir seminer düzenlendi. Bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarının yer aldığı bir tiyatro oyunu sahnelendi ve hastane personelinden oluşan bir grup, konser performansı sergiledi.

HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel, hemşirelerin sağlık sisteminin bel kemiği olduğunu vurguladı ve “Hemşirelerimize yalnızca bir gün değil, her gün minnet borçluyuz. Bugün onları onurlandırmak, moral vermek ve bir nebze olsun yüzlerini güldürmek istedik. Bu program, onların hak ettiği değerin küçük bir yansımasıdır.” şeklinde konuştu.