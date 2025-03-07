Diyarbakır’da Hırka-i Şerif Ziyareti Başladı

DİCLE’DE ZİYARETÇİ AKINI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, salavatlarla ziyarete açıldı. Dicle merkez Bağlar Cami İmam Hatibi Eyyüp Bulut ve Dicle Risali Nur Medresesi, bu önemli eşyaların Ramazan ayında ilçeye getirilmesine öncülük etti. Bağlar Cami’sinde yer alan Hırka-i Şerif ve Sakal-ı Şerif, çok sayıda ziyaretçi tarafından ilgiyle karşılandı. Gelen misafirler, salavatlarla bu kutsal emanetleri ziyaret etti.

MÜBAREK RAMAZAN’DA ANMA

Cami İmamı Eyyüp Bulut, “Mübarek Ramazan ayında hem maddi hem manevi cihetiyle Peygamber Efendimizi anmak, sünnetini yaşamak, O’nu anmaya ve anlamaya vesile olan her türlü olgu ile aşkı Muhammedi canlandırmak, ziyade etmek ve Allah’ın en sevdiği örnek zata yaklaşmak ve benzemek her müminin en büyük vazifesi ve temennisidir. Bölgenin en fakir ve alt statüsünden sayılan Veysel Karani Hazretleri gibi bizleri de emaneti Resulullah ile şereflendiren Allah’a hamdolsun. Bu Allah’ın lütfudur” şeklinde duygularını paylaştı.