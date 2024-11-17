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Diyarbakır’da Hırsızlık için Operasyon Düzenlendi

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DİYARBAKIR’DA GASP OPERASYONU

Diyarbakır’da, yaşlı bir bireyi silah zoruyla gasp eden ve hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekipleri, 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Gerçekleşen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de yakalandı. 12 şüpheli, “Dublaj” adlı operasyonda gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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