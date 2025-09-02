Diyarbakır’da İki Farklı Yangın Çıktı

DİYARBAKIR’DA GECE YANGINLARI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ve Kayapınar ilçesinde, iki ayrı gece farklı saatlerde yangın meydana geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Dün gece, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bir evde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangından etkilenen herhangi bir kişinin olmadığı bildirildi.

KAYAPINAR’DA DİĞER BİR YANGIN

Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki dairede yangın çıkmasıyla birlikte dumanların bacadan çatıya yükseldiği görüldü. İhbar üzerine, yine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye erleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri söndürdü. Bu yangında da herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangınların çıkış nedenleri hakkında inceleme başlatıldı.