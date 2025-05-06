Diyarbakır’da İki Grubun Kavgası Görüntülendi

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında meydana gelen sopalı ve kemerli kavga, cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Ekinciler Caddesi’nde iki grup arasında henüz netleşmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırmaya başladı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavganın büyümemesi için hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.