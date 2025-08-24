Diyarbakır’da İki Otomobil Çarpıştı

DİYARBAKIR’DA DİKKAT ÇEKEN KAZA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde kırsal Kamışlı Mahallesinde gerçekleşti.

KAZAYA NE SEBEP OLDU?

Olayda, sürücülerin kimliği henüz tespit edilemeyen 21 AHP 819 ve 21 AFS 641 plakalı iki otomobil birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan H.A. (63), V.Ö. (52), N.Ö. (45), M.E.A. (22), Y.Ö. (16) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralananlar arasında yer alıyor.

Hızla olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Şu an için kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılmış durumda.