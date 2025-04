Diyarbakır’da İlk Satranç Turnuvası Başladı

HEYECAN DOLU SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

Türkiye Satranç Federasyonu öncülüğünde Diyarbakır’ın Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen satranç turnuvası, büyük bir coşkuyla sürüyor. 23 farklı ilden her yaş grubundan 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon, bölgedeki ilk turnuva olma özelliği taşıyor. Toplamda 160 bin TL’lik ödül havuzuna sahip organizasyon, 3 gün boyunca devam edecek ve 5 Nisan’da yapılacak final ile sona erecek. Turnuvadaki mücadeleler, satrançseverlerin büyük ilgisini toplarken, maçlar ‘Vincent Satranç Platformu’ üzerinden canlı yayınlanıyor. Heyecan dolu karşılaşmaları takip eden satranç tutkunları, ödül törenini ve kazananları merakla bekliyor. Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, Diyarbakır’da ilk kez düzenledikleri bu organizasyonla satrancı Anadolu’ya yaymak ve genç yetenekleri keşfetmek için çalıştıklarını aktardı. Turnuvanın gelecek yıllarda geleneksel hale gelmesi bekleniyor.

YÜKSEK KATILIM VE BÜYÜK MUTLULUK

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil, “Şu an bu turnuvada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılım oldukça yüksek. 120 kişi turnuvaya katıldı. Her kategoride ve her yaşta sporcular bulunuyor. A ve B kategorisi mevcut. Bölgemizin önde gelen sporcuları da katılım sağladı. Bu turnuva ilk defa düzenleniyor. Daha fazlasını önümüzdeki yıllarda yapmayı planlıyoruz. Toplam 160 bin Türk Liralık ödülümüz var ve turnuvamız 3 gün boyunca sürecek. Tüm Diyarbakır halkını izlemeye bekliyoruz” dedi.

REGİYONEL BİR ETKİ VE GELECEK UMUDU

Türkiye Satranç Federasyonu Basın Medya İletişim Kurulu Başkanı Özgür Akman, turnuvaya katılan 120 sporcunun 23 ilden geldiğini belirtti. Akman, “Bu durum hem bölgesel hem de Türkiye çapında önemli bir turnuva olduğunu gösteriyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinde satranç turlarının artması hayati bir öneme sahip. Turnuvadaki karşılaşmalar ‘Vincent Satranç Platformu’ üzerinden canlı yayınlanıyor ve oradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu turnuvanın, nice yıldız satranççıların yetişmesine vesile olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.