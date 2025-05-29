Diyarbakır’da İmamoğlu Pankartı Krizi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONRASI PANOLAR AŞILDI

CHP üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı’ya gelen bir grup partili, İçkale’deki surlara da pankart asmak istedi ancak polis bu girişime izin vermedi.

POLİS MÜDAHALESİ VE CEZA

Pankartlara el konulurken, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt’un da aralarında bulunduğu bazı partililer, idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiğdem Özturan Kurt’a, Kabahatler Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle 2 bin 953 TL para cezası uygulandı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır burçlarına ‘Free İmamoğlu/Azadi İmamoğlu’ afişi asmak isterken polis tarafından engellenen arkadaşlarımız herhangi bir adli işleme tabii tutulmaksızın serbest bırakıldılar. Dayanışma gösteren, arayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.