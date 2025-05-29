Diyarbakır’da İmamoğlu Pankartı Krizi

İMAMOĞLU İÇİN PANKART ASMAK İSTEDİLER

CHP’liler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) doğrultusunda devam eden yolsuzluk soruşturması nedeni ile tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır’daki surlarda “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı bölgesine gelen bir grup partili, İçkale’deki surlara da pankart asma girişiminde bulundu.

PANKARTLARA EL KONULDU

Polis, burada pankartların asılmasına izin vermedi ve pankartlara el koydu. CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt’un da bulunduğu bazı partililer, idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiğdem Özturan Kurt’a, Kabahatler Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle 2 bin 953 TL para cezası uygulandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır burçlarına ‘Free İmamoğlu/Azadi İmamoğlu’ afişi asmak isterken polis tarafından engellenen arkadaşlarımız herhangi bir adli işleme tabii tutulmaksızın serbest bırakılmışlardır. Dayanışma gösteren, arayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.