Diyarbakır’da İnşaatta Elektrik Kazası Oldu

DİYARBAKIR’DA TRAFİK KAZASI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Kırsal Yarımkaş Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, inşaat aşamasındaki bir camiye giren Hasan Gülçer, elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gülçer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Hasan Gülçer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.