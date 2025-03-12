Diyarbakır’da İstiklal Marşı Anma Programı

DÜZENLENEN ANMA PROGRAMI

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. Dicle Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Ali Alp, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arık gibi çeşitli kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TÖRENİN İÇERİĞİ

Program, 15 Temmuz İlkokulu sınıf öğretmeni Abdullah Kaya’nın sunumuyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, 15 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Gençer’in hazırladığı, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan bir video gösterildi. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Hacire Betül Aldemir, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. İstiklal Marşı ise 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 2/A sınıfı öğretmeni İkranur Kaş tarafından okundu.

Etkinlikte, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Muzaffer Savut ve öğrencileri tarafından, “Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde seçmeler” adlı bir dinleti sunuldu. Daha sonra, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Başak Erlat ve öğrencileri, “Mehmet Akif’in Gençliğe Mesajı” isimli bir tiyatro gösterisi sahneledi. Program, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Mehmet Yılmaz ve öğrencilerinin hazırladığı bir oratoryo gösterisiyle devam etti.

ÖDÜLLERİN DAĞITILMASI

Son olarak, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda düzenlenen resim ve Atatürk Ortaokulu’nda yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler ödüllerini alarak programı sona erdirdi.