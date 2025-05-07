Diyarbakır’da Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama

DİYARBAKIR’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA TUTUKLAMA

Diyarbakır’da, Nisan ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapıldı. Gözaltına alınan 82 kişiden 77’si, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ancak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, 1 tabanca yayı, 63 litre alkollü içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilo nargile tütünü, bin 690 elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, 1000 güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı ve 370 bin 760 dal dolu/boş makaron yer aldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR