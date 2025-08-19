Diyarbakır’da Kadın, Duş Kabini Altında Kaldı

DİYARBAKIR’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Diyarbakır’da Meryem Kaya isimli bir kadının üstüne duşa kabini düştü. Bu korkunç olay sonucunda vücudunda kesikler meydana gelen Kaya, hastaneye kaldırıldı ve jandarmaya giderek şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda Kaya, duş almak için girdiği kabinin cam kapısını kapatmaya çalışırken kapının üstüne düşmesi sonucu kırıldı. Bu talihsiz kaza sonucunda kadının vücudunda kesikler oluştu ve yoğun kan kaybı yaşadı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve Kaya hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU VE İFADE VERME

Meryem Kaya, duş almak için banyoya girdiğinde, kapıyı kapatmaya çalışırken kapının kolunun elinde kaldığını söyledi. Camların üstüne yığıldığını belirten Kaya, “Vücudumun birçok yerinden kan geldiği için ambulansı aradım. Ambulans geldi, ‘burada müdahale edemiyoruz, hastaneye götürmemiz gerekiyor’ dedi. Hastaneye gittik ve sağ elimin başparmağına 6 dikiş atıldı. Daha sonra jandarmaya gittim ve ifade verdim. Şimdi evdeyim. Allah, kimsenin başına göstermesin” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Kaya’nın jandarmaya ifade vererek şikayetçi olduğu bilgisi de edinildi.