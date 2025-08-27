Diyarbakır’da Kadın Hizmetleri Toplantısı Yapıldı

DİYARBAKIR’DA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 dönemini kapsayacak olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları doğrultusunda düzenlenen bölgesel toplantıların üçüncüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan’ın başkanlığında Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu’nda yapıldı.

KİTLESEL GÜVENLİK VE HİZMET MODELLERİ

Toplantıda, mevzuat, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme gibi öncelikli ihtiyaçlar üzerinde duruldu. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları ve başarılı yerel uygulamalar ile koordinasyon süreçleri değerlendirildi. Kadının Statüsü Genel Müdürü Erkan, katılımcı bir yaklaşım benimseyerek hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı’nın, bugüne kadar kat edilen mesafeyi ileri bir seviyeye taşıyacağını belirtti.

Bu eylem planıyla yerelden ulusala bilgi akışını sağlayarak saha uygulama deneyimlerinin politika yapım sürecine yansıtılması hedefleniyor. Toplantı ile yerel düzeyde başarılı hizmet modellerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İL MÜDÜRLERİ VE KATILIMCILAR

Toplantıya Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman’ın il müdürleri, müdür yardımcıları, ŞÖNİM müdürleri ve kadın konukevi müdürleri katılım gösterdi.