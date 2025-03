Diyarbakır’da Kadın Muhtarlar İle Yönetim Değişimi

DİYARBAKIR’DA KADIN MUHTARLAR OLUMSUZLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Diyarbakır’ın merkez Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 7 mahallede kadın muhtarlar, vatandaşların her türlü sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Merkez Yenişehir ilçesi Yolaltı Mahallesi’nde Suzan Altıntaş, Kooperatifler Mahallesi’nde Fatima Kantar, Şehitlik Mahallesi’nde Sadiye Sebat, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi’nde Çiçek Gözen, Körhat Mahallesi’nde Dilek Dere, Muradiye Mahallesi’nde Dilek Demir ve Sur ilçesinin Lalebey Mahallesi’nde Şener Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde muhtarlık için yarışa katıldı. 2014 öncesinde sadece tek bir kadın muhtarın görev yaptığı kent merkezi, bu seçimde kadın muhtarların yönetimi altına girdi. Kadın muhtarlar, görev süreleri içinde, vatandaşların her türlü ihtiyacına karşılık vermek için çaba harcıyor.

KADIN MUHTARLARIN GÜCÜ VE DESTEKLERİ

Körhat Mahalle Muhtarı Dilek Dere, kendisinin aslen Sakarya Hendekli olduğunu, 9 yıldır Diyarbakır’da yaşadığını belirteri. Eşinin iş amacıyla buraya geldiklerini ve muhtar olarak seçildiğini ifade etti. Dere, “Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz 7 kadın, dört merkez ilçede Diyarbakır’ı yönetiyor diyebiliriz. Kadınlar bize geldiklerinde sorunlarını daha kolay dile getiriyorlar. Gerek iş imkanı, gerek gıda yardımı ve diğer sorunlarını bizimle rahatlıkla paylaşıyorlar. Biz, hem psikolog, hem arkadaş, hem de muhtar olarak onlarla beraber çalışmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLARA YARDIM VE DESTEK

Kadınların güçlenmesi konusunda destek verdiklerini vurgulayan Dere, “Onlara iş imkanı sağlayarak ayakları üstünde durmalarını istiyoruz. Kadınlarımız, ekonomik güçlerini kendileri sağlamalılar. Yaşlı amcalarımız bazen gelip kendilerini evlendirmemizi istiyor. 7 kadın muhtar, her ay 1-2 kere bir araya gelip mahalledeki sorunları konuşarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. STK’lar ve partileri gezerek problemleri dile getiriyoruz. Bütün kadınlarımız güçlüdür, bunu asla unutmamalılar. Kadın, her zaman her şeyi yapar” şeklinde konuştu.

KADINLARIN GÜCÜNE VURGU YAPTI

Şeyhşamil Mahalle Muhtarı Çiçek Gözen, önceki dönemde de aday olduğunu ancak az bir farkla kaybettiğini söyledi. Pes etmediğini ve mücadelesine devam ettiğini aktaran Gözen, Bağlar’da yoksul kesimlerin çok fazla olduğunu, depremin getirdiği sorunların da mevcut olduğunu açıkladı. Günde ortalama 30-40 kişinin kendisine geldiğini belirten Gözen, “Ramazan ayında bu rakam 100-150’ye çıkıyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınları kutluyorum. Kadınlar; mücadele etmeli, güçlü olmalı ve ayakları üstünde durmalıdır. Ülkemizde sağlık, barış ve huzur olsun, anneler ve kadınlarımız ağlamasın” diyerek dileklerini ifade etti.

