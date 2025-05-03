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Diyarbakır’da Kadın, Ölü Bulundu

DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN KADIN BULUNDU

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki gündür kaybolan bir kadının cansız bedeni evinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 76 yaşındaki Seniha Çakmak’tan haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

İTFAİYE EKİPLERİ DAİREYE GİRDİ

Yapılan ihbarın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine sevk edildi. Kapının açılmaması sebebiyle itfaiye ekipleri merdivenli araçla daireye girdi. Yapılan sağlık kontrollerinde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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