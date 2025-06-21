Diyarbakır’da Kadın Pikaba Çarpıldı

DİYARBAKIR’DA YOL KAZASI

Diyarbakır’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, pikap tarafından çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsim bilgisi henüz öğrenilemeyen kadın, karşıya geçmeye çalıştığı sırada pikapın çarpmasıyla yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, durumun aciliyetinin bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme ise başlatıldı.