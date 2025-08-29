Diyarbakır’da Kadınlar Halayla Zayıflıyor

DİYARBAKIR’DA SPOR SALONU KÜLTÜRÜ YANSITAN YENİ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR

Diyarbakır’da kadınlara özel bir spor salonu, çağdaş uygulamalar ile yerel kültürü bir araya getirerek dikkat çekici bir çalışma ortaya koyuyor. Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı’ndaki bu spor salonunda kadınlar, halay müzikleri eşliğinde zılgıt çekip zayıflamak için spor yapıyor. Geleneksel müzik ile modern spor anlayışını harmanlayan salon, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alıyor. Kadınlar, halay müziği ile spor aktivitelerini eğlenceli bir hale getirip hem sosyal etkileşim içinde oluyor hem de kilo vermeye odaklanıyor.

KADINLARDAN OLUMSUZ TEPKİ YOK

Spor salonu sakinleri, bu uygulamanın kendilerine olumlu yansıdığını ve halay müzikleri sayesinde daha enerjik hissettiklerini aktarıyor. Sporun önemini vurgulayan kadınlar, spor sırasında zamanın nasıl geçtiğini bile fark edemiyor. Spor salonunun sahibi ve eğitmeni Hatice Barış Ataman, halay ve zılgıt eşliğinde spor yapmanın kendilerine mutluluk sunduğuna dikkat çekti. “Genelde spor derslerinde İngilizce ya da Türkçe şarkılar tercih ediliyor. Ancak ben kendi kültürümü yansıtmak için derslerime Kürtçe müzik, halay ve zılgıtları kattım. Bu sayede kadınlar çok daha motive oluyor, enerji harcayarak daha hızlı sonuç alıyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Ataman, sporu halaylarla birleştirerek etkisini artırmayı başardıklarını ifade etti. “Zaten grup derslerimiz vardı. Halayları birleştirerek spinningi çok daha keyifli hale getirebileceğimizi düşündük. Salonumuzu genişleterek katılımcı sayısını artırmayı hedefledim. Böylelikle sadece Diyarbakır’dan değil, uluslararası düzeyde de ilgi görmeye başladık” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN DE OLUMLU GÖRÜŞLER

Öğrencilerden Nurdan Yonca, doğuya özgü müziklerle spor yapmanın kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını belirtti. “Hem enerjimiz artıyor hem de halayların ezgileriyle kendimizi canlı hissediyoruz. Kürtçe halay ve zılgıt eşliğinde spor yapmak, kültür ile sporu bir araya getiriyor” ifadesini kullandı. Bir diğer öğrenci Hicran Çakar ise, Hatice Ataman’ın derslerinde eğlencenin yanı sıra stres atma fırsatı da bulduklarını belirtti. “Kendi yöremizin oyunları ve müzikleri eşliğinde derslerimiz çok daha keyifli geçiyor. Özellikle bu müzikleri çok seviyorum ve derslerimiz verimli oluyor” diyerek düşüncelerini açıkladı.