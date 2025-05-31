Diyarbakır’da Kadınlar Yürüyüş Düzenledi

KADINLAR BARİŞ İÇİN YÜRÜDÜ

Diyarbakır’da kadın örgütleri, “Toplumsal barış ve demokratik çözüm için kadınlar yürüyor” sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen kadınlar, Yenişehir ilçesindeki Şemse Allak Yaşam Parkı’nda toplandı. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları gibi bazı önemli isimler, birçok kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikteki katılımcılar, pankart ve dövizlerle Şemse Allak Yaşam Parkı’ndan Sur ilçesindeki Ulucami önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınların barış inşasında kilit bir role sahip olduğunu belirtti. “Savaş şiddettir. Savaş, militarist sistemin günlük hayatımızda yeniden üretilmesidir. Tarih boyunca kadınların bir parçası olmadığı barış, kalıcı bir barış olmamıştır. Bütün dünya duysun ki; biz kadınlar bu topraklarda barışı mutlaka inşa edeceğiz” dedi. Konuşmasında, kadınların parlamentodaki komisyonda ana parça olmaları gerektiğini de vurguladı. “Türkiye’nin tüm renklerinden kadınlar mutlaka orada yer almalıdır. Evet, bu işin bir ayağı parlamentodur. Ama asıl ve en önemli ayağı toplumun kendisidir” diye ekledi.

Son olarak, Abdullah Öcalan’ın barış için çalışanlara selam ve sevgilerini ilettiğini aktaran Hatimoğulları, “Barışa olan inancımız, özgürlüğe ve demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Şiddetsiz bir yaşamı inşa etmek, kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadeleyi yürütmek için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Kürt sorunun barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Özcan Argin/DİYARBAKIR