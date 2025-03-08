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Diyarbakır’da Kafede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin giriş kısmında bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa yolu üzerindeki alışveriş merkezinin kafesine dışarıdan ateş açan şüphelinin silahından çıkan mermilerden biri Merve Nur’un boynuna isabet etti.

OLAYDA BİR KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olayda, 21 yaşındaki S.K. da yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbar neticesinde, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yapılan kontroller sonucunda Merve Nur Yararlık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralanan S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi sürecine alındı. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla yoğun çalışma başlatıldı.

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