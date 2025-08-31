Diyarbakır’da Kamyon Yangın Çıkardı

KAMYON YANGINI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’da bir kamyon, seyir halindeyken alevlenerek yangın çıkardı. Yangın, olay yerine gelen bir arasöz sayesinde söndürüldü. Yangın, Diyarbakır Elazığ Karayolu üzerinde yaşandı.

OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 21 ABH 824 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı hemen kenara çekerek dışarı çıktı. Bu esnada olay yerinden geçen bir arasöz, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

MADDİ HASAR VE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonucunda ölen ya da yaralanan kimse bulunmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni üzerine ise inceleme başlatıldı.