Diyarbakır’da Kamyon Yangını Meydana Geldi

DİYARBAKIR’DA KAMYONDA YANGIN ÇIKTI

Diyarbakır’da bir kamyon, seyir halindeyken yangın çıkardı. Olay, Diyarbakır Elazığ Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 21 ABH 824 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hareket halindeyken alev aldı.

KONTROLLÜ MÜDAHALE

Sürücü, yangın çıktığında aracı kenara çekip aracından indi. Bu sırada olay bölgesinden geçen bir arasöz, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma gerçekleşmedi; ancak kamyonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni üzerine incelemeler başlatıldı.