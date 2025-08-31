Haberler

Diyarbakır’da Kamyon Yangını Meydana Geldi

Diyarbakır’da bir kamyon, seyir halindeyken yangın çıkardı. Olay, Diyarbakır Elazığ Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 21 ABH 824 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hareket halindeyken alev aldı.

Sürücü, yangın çıktığında aracı kenara çekip aracından indi. Bu sırada olay bölgesinden geçen bir arasöz, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma gerçekleşmedi; ancak kamyonda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni üzerine incelemeler başlatıldı.

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

