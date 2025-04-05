Diyarbakır’da Kapısı Açık Araçla Tehlikeli Taşıma Yapıldı

DİYARBAKIR’DA KAPISI AÇIK OTOMOBİLLE TEHLİKELİ SANDALYE NAKLİYESİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Urfa Bulvarı’nda bir otomobil sürücüsünün kapısı açık şekilde sandalye taşıması güvenlik endişelerine yol açtı. Plakası tespit edilemeyen aracın sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu caddede bu tehlikeli davranışı sergilerken, olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde, otomobilin arka kapısının açık olduğu ve içerisindeki sandalyelerin düşme riski taşıdığı net bir şekilde görülüyor. Bu tür ihmallerin trafik kazalarına davetiye çıkardığı bilinirken, vatandaşlar da sürücünün sorumsuzluğunu eleştirdi.

UZMANLAR UYARIYOR: AÇIK KAPIYLA YÜK TAŞIMAK BÜYÜK RİSK

Trafik güvenliği uzmanları, kapısı açık araçlarla yük taşımanın hem sürücü hem de diğer yolcular için ciddi tehlike oluşturduğunu vurguluyor. Bu tür davranışların, ani fren durumlarında yüklerin savrulmasına ve kazalara neden olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, sürücülerin yük taşırken uygun sabitleme ekipmanları kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

BENZER OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN DENETİMLER ARTIRILMALI

Trafikte bu tarz ihmallerin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar da bu tür tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında ilgili birimlere ihbarda bulunarak önlem alınmasını sağlayabiliyor.