Diyarbakır’da Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

GÜVENLİK KAMERALARI İLE TESPİT YAPILDI

Diyarbakır’da meydana gelen dört farklı kapkaç olayına karışan şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra, polisin pazarcı ve simitçi gibi farklı kılıklara girmesi sayesinde yakalandı. Bu operasyon sonucunda, aralarında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

ÇEKİRGE OPERASYONU BAŞLATILDI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kapkaç olaylarının çözülmesine yönelik “Çekirge” adını verdiği geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen bu çalışmalar sonucu, dört farklı kapkaç olayına karıştığı belirlenen 12 şüpheli titizlikle takip edildi.

POLİS KILIĞIYLA SURİYE EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Pazarcı ve simitçi kılığına giren ekipler, olay yerlerinde şüphelileri tespit ederek beklemeye başladı. Hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K’nin evine yapılan baskında, tavan arasında saklandığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.