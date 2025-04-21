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Diyarbakır’da Kavga: 5 Yaralı Var

DİYARBAKIR’DA KAVGA SONUCU YARALANANLAR

Diyarbakır’da, iki aile arasında çıkan kavga sonucunda 2’si çocuk, toplam 5 kişi yaralanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesinin kırsal Abacılar Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında başlayan tartışma, zamanla kavgaya dönüşüyor.

KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada R.K. (43), C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralanıyor. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal ediyor. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kavga esnasında olay cep telefonuyla kaydediliyor.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinirken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alıyor. Olayın nedeni ve gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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