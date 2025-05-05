Diyarbakır’da Kavga Sonrası Yakalama Gerçekleşti

Olayın Meydana Gelişi

Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan bir kavga sonucunda, bacaklarından yaralanan iki şüpheli, tedavi sürecinden sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Cep telefonuyla kaydedilen kavgaya karıştığı iddia edilen üç kişi ise serbest bırakıldı. Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Ali Emiri 5’inci Sokak’taki bir alkollü eğlence mekanının önünde gerçekleşti. İki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek ciddi yaralanmalara yol açtı.

Yaralıların Durumu ve Sağlık Ekibi Müdahalesi

Kavga sırasında Ö.Y. ve F.T., tabancalardan çıkan kurşunlarla bacaklarından vuruldu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntüleme imkanı buldu. Görüntülerde tarafların bağırarak birbirlerine hakaret ettikleri ve tabancalarla ateş ettikleri görüldü, ardından polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği gözlemlendi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Gözaltı Süreci

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma neticesinde tedavi süreçlerinin ardından taburcu edilen Ö.Y. ve F.T.’yi gözaltına aldı. Devam eden araştırmalarda, adreslerine düzenlenen operasyonlar sonucunda 3 şüpheli daha yakalandı. Yapılan aramalar sırasında olayda kullanılan 3 tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 şüphelinin yanı sıra Ö.Y. ve F.T., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.