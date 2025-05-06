Haberler

Diyarbakır’da Kavga Telefonla Görüntülendi

İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında meydana gelen sopalı ve kemerli kavga, cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nde belirlenemeyen bir nedenden dolayı kargaşa çıktı.

KAVGA SIRASINDA SOPA VE KEMER KULLANILDI

Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırarak arbede oluşturdu. Bu esnada çevrede bulunan halkın araya girmesiyle gruplar ayrıldı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

İnter Barcelona Maçı 0-0 Devam Ediyor

Inter ve Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı sonucu ve canlı skor bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçta yaşanan gelişmeler merak ediliyor.
Haberler

Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltında

ABD'de Filistin yanlısı eylemleri nedeniyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün davasında İkinci Temyiz Dairesi henüz bir karar vermedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.