Diyarbakır’da Kavga Telefonla Görüntülendi

İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında meydana gelen sopalı ve kemerli kavga, cep telefonu ile kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nde belirlenemeyen bir nedenden dolayı kargaşa çıktı.

KAVGA SIRASINDA SOPA VE KEMER KULLANILDI

Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırarak arbede oluşturdu. Bu esnada çevrede bulunan halkın araya girmesiyle gruplar ayrıldı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.